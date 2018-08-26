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Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçını izledi!

Son hafta transferleri fayda getirmiyor

Mignolet'den Karius yorumu: Bu gerçekten acayip

Teknik direktörden rakip oyuncuya çelme!

Çöpten çıkan kupalar müzede

"Futbolda şansa inanmam"

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Canlı Anlatım)

Dilmen: "Galatasaray büyük bir hata yaptı"

Manu Ginobili veda etti

Emre Akbaba ilk 11'de!

Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı!
"Motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker"
Galatasaray'da Modeste transferi zora girdi
Ndiaye, Galatasaray için İstanbul'da!
Marco Fabian transferinden vazgeçildi
Ekuban, Trabzon'a geldi!
"Saçma sapan bir kural"
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Susic: "Ömer Bayram'a ihtiyacımız var"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ömer Bayram hakkında konuştu.

Karabük'te 1'er gol, 1'er puan

"Fenerbahçe'yi bekleyen en büyük tehlike..."Beşiktaş-Antalyaspor maçı tekrarlanır mı?Bursa Necid ile yolları ayırdıHalep'ten ABD Açık'a erken veda!Fenerbahçe gole hasret kaldıTrabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı!

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FUTBOL

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Başakşehir'de sakatların son durumu

Ekuban, Trabzon'a geldi!

Susic: "Ömer Bayram'a ihtiyacımız var"

Emre Akbaba ilk 11'de!
Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçını izledi!
Karabük'te 1'er gol, 1'er puan
Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı!
Çöpten çıkan kupalar müzede
"Futbolda şansa inanmam"
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Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı!Beşiktaş-Antalyaspor maçı tekrarlanır mı?Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçını izledi!Dilmen: "Galatasaray büyük bir hata yaptı"Karabük'te 1'er gol, 1'er puanManu Ginobili veda etti
Sporun manşetleri (26 Ağustos 2018)"Motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker"Sporun Manşetleri (24 Ağustos 2018)Başakşehir'de sakatların son durumuEmre Akbaba ilk 11'de!Sporun manşetleri (25 Ağustos 2018)
Sporun manşetleri (27 Ağustos 2018)Havaalanında Loris Karius izdihamı!Sporun Not Defteri (27 Ağustos 2018)Susic: "Ömer Bayram'a ihtiyacımız var"Teknik direktörden rakip oyuncuya çelme!Ekuban, Trabzon'a geldi!

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Sporun manşetleri (27 Ağustos 2018)

Sporun manşetleri (26 Ağustos 2018)

Havaalanında Loris Karius izdihamı!

Sporun manşetleri (25 Ağustos 2018)
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Manu Ginobili veda etti

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Dilmen: "Galatasaray büyük bir hata yaptı"

"Motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker"

Teknik direktörden rakip oyuncuya çelme!

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