Süper Lig Takımları
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Takımları
MOTOR SPORLARI
TENİS
DİĞER SPORLAR
Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçını izledi!
Son hafta transferleri fayda getirmiyor
Mignolet'den Karius yorumu: Bu gerçekten acayip
Teknik direktörden rakip oyuncuya çelme!
Çöpten çıkan kupalar müzede
"Futbolda şansa inanmam"
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Canlı Anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor
Dilmen: "Galatasaray büyük bir hata yaptı"
Manu Ginobili veda etti
Emre Akbaba ilk 11'de!
Susic: "Ömer Bayram'a ihtiyacımız var"
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ömer Bayram hakkında konuştu.
Karabük'te 1'er gol, 1'er puan
Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.
NTV Yaşam
Denizde yüzerken bulunan danayı Haluk Levent satın aldı
Kurban Bayramı’nın 1. günü Rize’de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan danayı ünlü sanatçı Haluk Levent satın aldı.
Türkiye'den otostopla yola çıktı, tüm Balkanları bedava gezdi
Ankara'dan 1 Temmuz tarihinde otostopla yola çıkan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Ulutaş, iki aydır Balkanları geziyor.
Magazin ve sanat turu (27 Ağustos 2018)
27 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
FUTBOL
Başakşehir'de sakatların son durumu
Ekuban, Trabzon'a geldi!
Trabzonspor, Leeds United forması giyen Caleb Ekuban'ı Trabzon'a getirdi.
FOTO GALERİ
Sporun manşetleri (27 Ağustos 2018)
Gazetelere, spor manşetlerine 1 dakikada göz atın.
Sporun manşetleri (26 Ağustos 2018)
Gazetelere, spor manşetlerine 1 dakikada göz atın
Havaalanında Loris Karius izdihamı!
İngiltere'den Atatürk Havalimanı'na gelen Alman kaleciyi, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı.
BASKETBOL
Beşiktaş Sompo Japan sezonu açtı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde 2018-2019 sezonunun ilk idmanını yaptı.
Kameron Chatman Pınar Karşıyaka'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Kameron Chatman'ı kadrosuna dahil etti.
VİDEO GALERİ
"Motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker"
Romanya 2. Ligi'nde bir maç, ilginç görüntülere sahne oldu. Futbolcuyu düşüren teknik direktör, oyundan tribüne gönderildi.
VOLEYBOL
Filenin Sultanları namağlup şampiyon
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Gloria Cup'daki üçüncü ve son maçında İtalya'yı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Azerbaycan, Rusya'dan set alamadı
2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Kadınlar Voleybol Turnuvası'nın son gününde Rusya, Azerbaycan’ı 3-0 yendi.
Sebastian Vettel hasreti dindirdi!
Formula 1'de sezonon 13. yarışı Belçika Grand Prix'sini Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Pole pozisyonda yarışa başlayan genel klasman lideri Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bu sezon 5. yarışını kazanan ve Hamilton ile sayıları eşitleyen Vettel, Ferrari'nin 2009'dan bu yanaki Belçika Grand Prix'sindeki galibiyet hasretini dindirdi.
Belçika'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Halep'ten ABD Açık'a erken veda!
ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Estonyalı Kanepi'ye 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.
ABD Açık'ta kuralar çekildi
Erkekler ana tablosunda Roger Federer ile Novak Djokovic'in aynı çeyrekte yer alması dikkat çekti.
Son günde 1 altın, 3 bronz madalya
Milli kürekçilerden 12 madalya
Milli sporcular, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilen Balkan Kürek Şampiyonası'nda 12 kez kürsüde yer aldı.
Yelkende Optimist Milli Takımı ile 21 Yaş Altı Laser Takımı, Avrupa dördüncüsü oldu
Yelkende Optimist Milli Takımı ile 21 Yaş Altı Laser Takımı, katıldıkları Avrupa Şampiyonalarını dördüncü sırada tamamladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.